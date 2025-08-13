TBS NEWS DIG Powered by JNN

´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

¶â·ú´õÍÆµ¿¼Ô¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´ÉôÂ¦¤«¤é¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ16·ï¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÀè½µ¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¡£¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö¶â·ú´õ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»Ù»ý¼Ô¤é¤ÏÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ù»ý¼Ô¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×

»Ù»ý¼Ô
¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá¤·¤¯¤ß¤¸¤á¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×

´Ú¹ñ¤ÇÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹´ÃÖ½ê¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤½¤ÎºÊ¤¬Æ±»þ¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£