2日のプロボクシング興行に出場した2選手が急性硬膜下血腫で死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（JBC）と日本プロボクシング協会（JPBA）は12日、都内で緊急対策委員会を開き、再発防止策を取り入れる方針を固めた。挙げられた主な対応策は以下の3点。

（1）過度な水抜き減量防止 JBCの安河内本部事務局長は「今回の両選手が水抜きをしていた事実はない。あくまでも今後の対策」とした上で、試合直前に一気に体内の水分を抜く減量法を抑制するため尿比重を測定する「ハイドレーションテスト」導入を検討。試合当日に制限体重より10％以上増えていた場合は次戦からの転級を勧告する。

（2）スパーリングの管理を徹底 JPBAのセレス小林会長は「スパーでのダメージが試合に延長することもある」とし、定期開催する医事講習会で各ジムに選手の体調管理を徹底させる。

（3）医療体制強化 これまで世界戦でのみ待機させていた救急車を通常の興行でも常駐させ、緊急時に適切な医療が受けられる提携病院の数も増やしていく。JPBAは今月中にも臨時理事会を開き、各ジムの承認を得てから実行へ移すという。（伊東 慶久）

≪銀次朗は熊本の病院に転院≫5月のIBF世界ミニマム級タイトルマッチ後に意識を失い、急性右硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けた前IBF同級王者・重岡銀次朗（ワタナベ）が6日に出身地の熊本県の病院に転院した。12日にJBCが明かした。重岡銀は大阪市内の病院に入院。一時は集中治療室で治療を受けていたが、6月下旬から一般病棟に移った。生命の危機は脱したものの意識不明の状態が続いている。家族の負担軽減と本格的なリハビリ開始を目指すという。