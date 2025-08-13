北海道・帯広警察署は２０２５年８月１２日、愛知県岡崎市の自称・アルバイト従業員の少年（１６）を詐欺の疑いで緊急逮捕しました。



少年は８月１２日午後２時半ごろ、十勝管内の８０代女性の自宅付近で銀行員を装い、キャッシュカード３枚をだまし取った疑いが持たれています。



警察によりますと、１２日午後１時半ごろ、女性の自宅に「保険料の還付金があるが受け取るためにはキャッシュカードの交換が必要」などと詐欺の電話があったということです。





その１時間後、女性は自宅付近で銀行員を装った少年にキャッシュカード３枚を渡し、暗証番号も教えてしまいます。女性は詐欺だと気がつき、近くに住んでいる子どもや金融機関に電話をしました。１２日午後３時ごろ金融機関から「お客さんでカードをだまし取られ現金を下ろされた人がいる」と警察に通報があったということです。少年は女性からキャッシュカードをだまし取ったあと、コンビニＡＴＭで現金を引き出しましたが、警察官がＪＲ帯広駅で少年を発見して任意同行を求め、緊急逮捕しました。この際、少年は引き出したとみられる現金を所持していたということで、調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。