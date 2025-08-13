日本体操協会は12日、都内で代表新ユニホームの発表会見を行った。男子は2種類あり、赤が「伝統」、青が「稲妻」をイメージしたデザイン。パリ五輪3冠の岡慎之助（21＝徳洲会）は「凄く躍動感を感じるデザイン。大会でも躍動感ある演技をしていきたい」と話した。

新ユニホームを着用し、10月19日からインドネシアで行われる世界選手権を戦う。橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）は個人総合3連覇が懸かる。「一番は個人総合での金メダル獲得。達成できるよう頑張りたい」と気合十分だ。大会初出場の岡も「日本人ワンツーでフィニッシュしたいと思う」と新たなタイトルに視線を向けた。

≪女子テーマ「フロンティア」≫女子は青とピンクの2種類で「フロンティア」をテーマにしたデザイン。6年ぶりに世界選手権代表に入った杉原愛子（TRyAS）は「可愛さと美しさが詰まっている」と印象を口にした。パリ五輪後初の世界選手権は、28年ロサンゼルス五輪に向けた第一歩。「ロス五輪では団体でメダルを獲得するのが大きな目標。日本を引っ張っていく存在になれるよう、世界選手権でアピールしていきたい」と意気込んだ。