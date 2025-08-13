きょうの為替市場は米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けたドル安でユーロドルは上昇しており、１．１７ドルちょうど付近まで上昇する場面も見られた。本日１．１６ドル台前半に来ている２１日線はサポートされている格好となっているが、１．１７ドル台には慎重といった雰囲気ではある。



ＥＣＢの年内利下げ期待は後退しており、短期金融市場では５０％以下の確率となっている。インフレは目標の２％付近で落ち着いており、インフレへの懸念は完全に後退している。関税の影響から景気の先行きに対する不透明感は根強いものの、明日発表になる第２四半期のユーロ圏ＧＤＰ改定値は予想外の拡大となった速報値と変わらずが見込まれており、足元の景気への懸念はいまのところ小さいようだ。



そのような中、ユーロドルに対する強気な見方は根強く、１．２０ドルを目指す展開を見込む向きは少なくない。



EUR/USD 1.1667 EUR/JPY 172.38 EUR/GBP 0.8646



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト