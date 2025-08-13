国土交通省は7月29日、三大都市圏都市鉄道の2024年度混雑率調査の結果を公表した。混雑率とは朝ラッシュピーク1時間合計の輸送量（輸送人員）を輸送力（定員）で割って算出する。つまり1時間あたりの平均混雑率であり、列車や車両で偏りがあるため、実感とは異なることに注意が必要だ。今回のランキングから見えるアフターコロナの変化とは。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

混雑率ランキング1位は

5年連続で日暮里・舎人ライナー

混雑率調査は例年、年間で最も利用者数の変動が少ない9月から11月にかけて行われる。実施時期や測定方法は各事業者に委ねられており、自動改札機の通過データからの推定、電車の空気ばねにかかる荷重からの推定、目視による測定などさまざまだ。

東京圏の平均混雑率は前年比3ポイント増の139％、大阪圏は同1ポイント増の116％、名古屋圏は同3ポイント増の126％となった。昨年調査ではコロナ禍の収束を背景に、東京圏では13ポイントの急増だったが、今年はほぼ横ばいだった。

東京圏を路線別に見ると、1位は5年連続となる日暮里・舎人ライナー（赤土小学校前→西日暮里間）で、混雑率は6ポイント増の177％だった。輸送量は前年比で5.8％増、2019年比で3.1％増となり、利用がコロナ前を上回る数少ない路線のひとつだ。

2020年ダイヤ改正の増発で輸送力が6.6％増加したため、混雑率は2019年の189％から減少しているが、輸送量は2021年度以降、3.2％増、8.4％増、10.8％増、5.8％増と一定ペースで増加しており、このままでは遠からずコロナ前を上回る混雑になりそうだ。

