ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３戦連発のリーグトップタイ４２号を放った。かつての本拠エンゼルスタジアムで１００本目のメモリアルアーチとなった。先発の山本由伸投手（２６）は４回２／３を投げて６安打、６四死球とリズムをつくれず、メジャー自己ワーストとなる６失点ＫＯで８敗目（１０勝）。ナ・リーグ西地区２位のパドレスとの差が１に縮まった。

鋭くバットを振り抜いた大谷が、左手のしびれを振り払うしぐさを見せた。詰まったのか？ だが、打球は大きな弧を描いて右中間席最前列に飛び込んだ。０―７で迎えた８回１死。チーム今季７度目の零敗もチラついてきた中、ひと振りで空気を変えた。８９・５マイル（約１４４キロ）の内角低めカットボールを捉えた打球速度１００マイル（約１６１キロ）の一発は、今季４度目の３戦連発となる４２号だ。エンゼルス時代の１８〜２３年で９９本を積み重ねたエンゼルスタジアム。ド軍移籍後初となる一撃で、節目の１００号を飾った。

キング争いもし烈だ。前日にフィリーズ・シュワバーに並んで６日ぶりにトップに返り咲いたが、ドジャース戦開始の約１時間半前、ライバルが別球場で４２号。約３時間５０分後に再び並んだ。チーム１１９試合目での４２本塁打は、シーズン換算５７本ペース。自己最多５４本で本塁打王に輝いた昨季を上回る勢いで、量産態勢に入りつつある。

古巣の温かさを力に変えた。試合前には、元同僚や関係者ら懐かしい面々と交流。エ軍時代の２３年にかわいがっていたネトには、投球フォームの物まねを披露されて大爆笑だった。試合ではそのネトが初回初球先頭弾を含む２発の大暴れ。「翔平は兄のような存在で、多くのことを教えてもらった。そのおかげで生き残れて、今の自分がいる。すごく感謝しているよ」と笑顔を見せた弟分に、大谷も“凱旋弾”で意地を見せた。

宿敵の足音が近づいて来た。チームは２連敗で、ダルビッシュの好投で勝利を手にした同地区２位・パドレスとのゲーム差は、最大９から１まで縮まった。ロバーツ監督は「翔平、マックス（マンシー）の本塁打で、守護神ジャンセンを出せたのは収穫。ただ、負けは負けだ」とピシャリ。１５日（同１６日）からは本拠３連戦、２２日（同２３日）から敵地３連戦と、２週連続でパ軍と直接対決が控えるだけに、少しでも白星を上積みしておきたい。

８月は全１０試合で安打をマークし、打率４割４分７厘と好調をキープ。「毎日同じことをやりながら、感覚の違いを探る作業を一日一日限られた時間の中で大事にしている」と話していた大谷。上昇気流に乗る二刀流男が、チームの命運を握っている。（竹内 夏紀）