Official髭男dism「らしさ」、初登場1位 自身通算9作目のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
Official髭男dismの新曲「らしさ」が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初週DL数0.8万DL（8,304DL）を記録し初登場1位を獲得。2024年12月23日付で同ランキング1位を獲得した「50%」以来、自身通算9作目のデジタルシングル1位【※】となった。
【動画】Official髭男dismの新曲「らしさ」の一部も聴ける！映画『ひゃくえむ。』予告映像
本作は9月19日公開予定の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌。劇場アニメ『ひゃくえむ。』は、『チ。―地球の運動について―』の著者である魚豊氏の連載デビュー作『ひゃくえむ。』を原作としている。
【※】Official髭男dismの「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位獲得作品
「宿命」、「Pretender」、「I LOVE...」、「パラボラ」、「ミックスナッツ」、「Subtitle」、「ホワイトノイズ」、「50%」、「らしさ」
そのほか最新の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、2位にLiSAの「残酷な夜に輝け」が、週間DL数0.7万DL（7,276DL）を記録しランクイン。7月28日付での初登場2位から4週連続TOP3入りとなり、累積DL数は5.2万DL（51,657DL）となった。
続く3位には、Aimerの「太陽が昇らない世界」が、週間DL数0.5万DL（5,289DL）を記録しランクイン。こちらも7月28日付での初登場3位から、4週連続TOP3入り。累積DL数は4.4万DL（44,364DL）を記録した。
LiSAの「残酷な夜に輝け」とAimerの「太陽が昇らない世界」は、7月18日より公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のW主題歌となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞
