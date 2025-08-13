SHISHAMO「明日も」、自身初の累積再生1億回突破【オリコンランキング】
SHISHAMO「明日も」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数76.1万回（760,905回）を記録。累積再生数が1億12.1万回（100,121,471回）となり、自身初の累積再生数1億回を突破を記録した。
【動画】SHISHAMO「明日も」MV
2017年2月22日に配信された本作は、SHISHAMOが応援を公言している地元・川崎の「川崎フロンターレ」のホームゲームを観戦した際、宮崎朝子（Gt.・Vo）がサポーターの応援に胸を打たれたことがきっかけで生まれた楽曲。
社会人から学生まで、不安も葛藤も抱え日々奮闘しながらも、それぞれのヒーローを胸に抱いて懸命に日常を生きる人々の姿を綴った応援ソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞
【動画】SHISHAMO「明日も」MV
2017年2月22日に配信された本作は、SHISHAMOが応援を公言している地元・川崎の「川崎フロンターレ」のホームゲームを観戦した際、宮崎朝子（Gt.・Vo）がサポーターの応援に胸を打たれたことがきっかけで生まれた楽曲。
社会人から学生まで、不安も葛藤も抱え日々奮闘しながらも、それぞれのヒーローを胸に抱いて懸命に日常を生きる人々の姿を綴った応援ソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞