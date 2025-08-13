Mrs. GREEN APPLE、「ライラック」「ダンスホール」累積再生数7億回突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数898.4万回（8,983,996回）を記録。2位にランクイン。累積再生数は7億880.3万回（708,802,613回）となり累積再生数7億回を突破した。
【写真多数】「フィヨルド」ステージショット（独占カット含む）
登場70週目での達成は、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の80週を上回り、YOASOBI「アイドル」の51週に次ぐ、歴代2位の速さでの達成となった。
さらにMrs. GREEN APPLE「ダンスホール」が週間再生数351.6万回(3,516,093回)を記録し、21位にランクイン。累積再生数は7億54.6万回（700,546,335回）となり累積再生数7億回を突破した。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算3作目【※】の累積再生数7億回突破となり、同一アーティストが通算3作以上で累積再生数7億回を突破するのはYOASOBIとならびオリコン史上2組目となった。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数7億回突破作品
「青と夏」、「ライラック」、「ダンスホール」※達成順
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞
