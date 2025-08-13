HANAの「Blue Jeans」、女性グループ史上初の記録更新 「ストリーミング」4週連続1位【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1,092.5万回（10,925,000回）を記録。7月28日付から4週連続で1位を獲得した。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、女性グループによる4週連続1位は史上初の達成となる。
また、週間再生数は1,092.5万回（10,925,000回）を記録し、7月28日付から4週連続で週間再生数1000万回超えを達成した。4週連続の週間再生数1000万回超えはILLITに続く女性グループ史上2組目の達成となった。累積再生数は5,806.6万回（58,066,459回）。
本作「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
そのほか最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、3位に、HANAの「ROSE」が、週間再生数682.6万回（6,825,757回）でランクイン。2025年4月14日付から19週連続でTOP5入りした。累積再生数は1億5,533.2万回（155,332,164回）を記録。
HANAの楽曲がTOP3に2作ランクインとなった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞
