BABYMETAL『METAL FORTH』、「デジタルアルバム」初登場1位 自身初の「デジタル」首位【オリコンランキング】
BABYMETALのアルバム『METAL FORTH』が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。
【動画】メンバーが“チェスの駒”に！BABYMETAL「My Queen (feat. Spiritbox)」ミュージックビデオ
【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムランキングの3ランキング
本作は、今年結成15周年のBABYMETAL4作目となるオリジナルアルバム。アルバムタイトルの『METAL FORTH』は「METALのその先へ」を意味しており、 BABYMETALが世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを含む全10曲が収録されている。
BABYMETALは8月13日の横浜公演から、名古屋、大阪の3都市で『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN』の開催を予定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜10日）＞
