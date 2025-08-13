シンガー・ソングライターで俳優の星野源（44）が12日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。先週の放送を体調不良で休演したことについて説明した。

星野は先週の放送を体調不良のため休演。ネットからは心配する声が上がっていたが、今夜の放送回から無事に復帰した。

冒頭「先週は体調不良でお休みをいただきまして、急きょ銀シャリの2人がメインパーソナリティーを務めて頂きありがとうございました」と“代役”を努めてくれた2人へ感謝の言葉。改めて後日“お礼”したいと話した。

問題の体調面については「ちょっと喉をやっちゃいまして…熱もあったりして、これは難しいぞということで」と説明。「この1週間ずっと寝ておりました。去年の後半からずっとアルバム作りを根を詰めてやっていて、ギリギリまでやっていたものですからアルバム完成翌日からライブのリハがありまして、そこから全国ツアーに行って、それが終わってから次のアジアツアーまで空くということでこの間に体調崩しそうだなって思っていたらまさにそんな感じになってしまいました。いや〜本当に皆さんに支えていただいてありがとうございます」と話した。

次のアジアツアーへ向けたリハーサルもこの日から始まったことも明かし「今は元気になりまして喉も大丈夫なんですが、喉を守ろうということで（今日は）久しぶりにマスクしてのラジオとなります」とコメント。現在は体調が回復したことをアピールした。