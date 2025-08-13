コンサートに赤ちゃん連れて来たファンを注意、人気歌手「おもちゃのように扱うな」

コロンビア出身の人気歌手マルーマ（31歳）が、コンサートに赤ちゃんを連れて来たファンを注意した。



先日、メキシコシティでの公演中、自身も1歳5か月の子がいるマルーマは、観客席の中に耳の保護具をつけていない赤ちゃんがいることに気づき、赤ちゃんを「おもちゃのように扱うな」と母親を注意したという。



SNSに投稿された動画の中で、マルーマは母親に赤ちゃんの年齢を尋ね、「1歳の子をこんなに大音量の場に連れてくるのが良いことだと思う？」「次に来るときは耳を守ることを考えて。あなたの責任だ」「あなたは子どもをおもちゃのように振り回してる。その子はこんなところにいたくないよ、マジで。自分も父親だから、これは愛情と尊敬心から言うけど、自分だったら子どもをコンサートになんて絶対に連れて行かない」「次からはもっと考えて」と伝えている。



そんなマルーマは以前、娘を持ったことで大きく変わった人生が楽しくてしかたないと、父親としての気持ちを語っていた。