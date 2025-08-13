ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５０１ドル高 ナスダックも１．３％の大幅高
NY株式12日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 44476.71（+501.62 +1.14%）
ナスダック 21661.90（+276.50 +1.29%）
CME日経平均先物 43325（大証終比：+685 +1.58%）
欧州株式12日終値
英FT100 9147.81（+18.10 +0.20%）
独DAX 24024.78（-56.56 -0.23%）
仏CAC40 7753.42（+54.90 +0.71%）
米国債利回り
2年債 3.729（-0.040）
10年債 4.291（+0.006）
30年債 4.883（+0.030）
期待インフレ率 2.393（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（+0.048）
英 国 4.626（+0.061）
カナダ 3.438（+0.044）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.21（-0.75 -1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3400.80（-3.90 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119806.31（+949.95 +0.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万2580（+140365 +0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
