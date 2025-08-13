NY株式12日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　44476.71（+501.62　+1.14%）
ナスダック　　　21661.90（+276.50　+1.29%）
CME日経平均先物　43325（大証終比：+685　+1.58%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9147.81（+18.10　+0.20%）
独DAX　 24024.78（-56.56　-0.23%）
仏CAC40　 7753.42（+54.90　+0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.729（-0.040）
10年債　 　4.291（+0.006）
30年債　 　4.883（+0.030）
期待インフレ率　 　2.393（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.744（+0.048）
英　国　　4.626（+0.061）
カナダ　　3.438（+0.044）
豪　州　　4.242（-0.005）
日　本　　1.494（+0.009）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.21（-0.75　-1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3400.80（-3.90　-0.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119806.31（+949.95　+0.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万2580（+140365　+0.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ