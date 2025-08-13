クリスティアーノ・ロナウド、“2016年から交際”のパートナーと婚約
クリスティアーノ・ロナウド（40歳）が、長年のパートナーであるジョルジーナ・ロドリゲス（31歳）と婚約した。
ジョルジーナは、婚約指輪をはめた手をロナウドの手に重ねた写真をインスタグラムに投稿し、婚約を発表。「イエス。この人生でも、そして私のすべての人生でも」とキャプションを添えている。
2人は2016年から交際を続けており、ジョルジーナは今年初めにも別の指輪をはめた写真を投稿し、婚約の噂を呼んでいた。
一方ロナウドは、昨年ドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードにジョルジーナとともに出席した際、ジョルジーナを「妻」と呼んでいた。
ポルトガル代表のロナウドは、代理出産によって誕生したクリスティアーノ・ジュニア（15歳）、双子のエヴァ・マリアとマテオ（8歳）、そしてジョルジーナとの間にアラナ（7歳）とベラ（3歳）という2人の娘を持つ父親でもある。
授賞式では「このトロフィーを獲得できて本当に嬉しい。長男も妻（ジョルジーナ）もここに来ているんだ」と語っていた。
現在、サウジアラビアのサッカークラブ、アル・ナスルでプレーするロナウドは、以前から「ジョルジーナと結婚することは1000％確信している」と語っており、今回の婚約発表はその言葉を裏付けるものとなった。
