日本がレバノンに敗戦…54年ぶり優勝を目指したアジア杯は準々決勝進出決定戦で敗退

8月12日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」準々決勝進出決定戦が行われ、日本代表（FIBAランキング21位）が前回大会準優勝のレバノン代表（同29位）と対戦した。

日本はグループフェーズ同様、テーブス海（アルバルク東京）、富永啓生（レバンガ北海道）、馬場雄大、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）が先発に名を連ねた。

試合開始から点の取り合いが繰り広げられると、3点リードで迎えた第1クォーター開始4分22秒から0－10のランを献上。終盤に富樫勇樹（千葉ジェッツ）が得点を挙げ、19－23で最初の10分間を終えた。

第2クォーターは富樫、吉井に加え、西田優大（シーホース三河）も3ポイントを成功。残り2分26秒に3点差まで詰め寄ったものの、ミスから失点を重ね、53－41と12点ビハインドでハーフタイムに突入した。

チーム最多16得点を挙げた吉井裕鷹 [写真]＝fiba.basketball

第3クォーター終盤にはジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷）やジェイコブス晶（フォーダム大学）といった若手ベンチメンバーが奮闘。追い上げを見せたが、64－81と点差を広げられた。

勝負の10分間は試合終了残り4分13秒に馬場のフリースロー2本で71－87。それでも、相手を止められず、同2分11秒のタイムアウトで主力をベンチに下げ、金近廉（千葉J）と狩野富成（SR渋谷）をコートに送り込んだ。73－97で試合終了。54年ぶりとなるアジアの頂点を目指した戦いは、準々決勝進出決定戦で敗退した。

■試合結果



日本 73－97 レバノン



JPN｜19｜22｜23｜9｜＝73



LBN｜23｜30｜28｜16｜＝97

