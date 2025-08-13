再入荷待ってたァァぁああ！【3COINS】完売前にGETしたい！「優秀アイテム」

気になる商品が、気づけば完売……。なんてことも珍しくない【3COINS（スリーコインズ）】。一度は在庫切れとなった人気アイテムが、待望の再入荷！ 今回はどれも買って損なしと言えそうな、ヘアアクセ・ソックス・バッグを紹介します。見た目も可愛くて実用的なので、在庫があるうちに早めにチェックして。

甘さと上品さのバランスがちょうどいい

【3COINS】「リボンシュシュコイルヘアゴム5個セット」\220（税込・セール価格）

さりげなく取り入れるだけで、ヘアスタイルがぐっと垢抜けるヘアゴムセット。落ち着いたカラーで上品にまとまり、優しく華やぎを添えてくれます。シフォンやリボン、パールビーズ、小ぶりのメタルパーツなど、女性心をくすぐるディテールが魅力。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、低めのひとつ結びでもしっかり存在感を発揮してくれるから、忙しい朝にも頼れるアイテムになりそうです。

足元にひとさじの抜け感を仕込む

【3COINS】「ストッキング風クルーソックス」\330（税込）

夏の靴下選びに迷っているなら、こちらがおすすめ。パンプスやバレエシューズと合わせるとストッキングを履いているかのように見え、きちんと感のあるコーデにもすっとなじみます。脱げやすさが気になるカバーソックスの代わりにも。裏地は抗菌防臭機能を備えた綿混素材で、蒸れがちな夏場も快適に履けそうです。ベージュとブラックの2色展開で、色違いで揃えておくのもおすすめ。

ラフに持ててどこにでも連れていける

【3COINS】「リュック2WAYエコバッグ」\550（税込）

普段使いはもちろん、旅先でのサブバッグとしても活躍するエコバッグ。アジャスター付きのショルダー紐で、手持ちとリュックの2通りにアレンジできます。軽くてコンパクトに折りたためるので、バッグに忍ばせておけば、荷物が増えたときにもスマートに対応。ベージュとブラックの2色展開で、あらゆるコーデにマッチします。

コーデにすっとなじむ優秀ショルダー

【3COINS】「軽量マチ広ショルダーバッグ」＜ブラック＞ \1,320（税込・セール価格）

シンプルだけど、どこかこなれた雰囲気が漂うショルダーバッグ。やわらかい素材感ところんとしたフォルムが、コーデのさりげないアクセントになりそうです。ダブルファスナーと広い開口部で物を出し入れしやすく、内と外にファスナーポケット付きなのも優秀。230gと軽量設計も嬉しいポイントです。4色のカラー展開のうち、公式サイトではアイボリーとライトブルーが在庫切れ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S