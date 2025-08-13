◇アジアカップ 準々決勝進出戦 日本73ー97レバノン（2025年8月12日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノン（同29位）と対戦。完全アウェーの中で前半からミスを連発。後半も流れに乗りきれず大敗を喫してベスト8進出を逃した。

アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパン。準々決勝進出戦では、ここまでの3試合と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永啓生（24＝レバンガ北海道）の5人がスタメンに名を連ねた。

レバノンの太鼓応援や大歓声が響き渡る完全アウェーの中で、第1Q序盤は、一進一退の攻防が続いていたものの、ミスからの失点を許して相手にリードを許した。このクオーター終了間際に途中出場の富樫勇樹（32＝千葉J）が“技あり”のフローターショットを決めて19―23と4点ビハインドで終えた。

第2Q開始早々に吉井の連続得点やホーキンソンのダンクで食らいついた。その後は相手に突き放されて一時は10点差まで突き放された。富樫、吉井、西田の3連続3Pシュートなどで点差を縮める場面もあったが、ターンオーバーを連発して41ー53と12点リードを許して前半を折り返した。

第3Qは開始早々に1―11のランを決められるなど最大26点リードを許した。しかしこのクオーターの終盤になると、相手のスタミナも切れてきて日本が猛追。64―81と17点差で終えた。

勝負の最終Qも相手に食らいついたが、勝ち越すことは出来ず準々決勝進出を逃した。試合後には富永が肩を落として悔しさをにじませる場面もあった。

試合全体で吉井がチーム最多16得点。続いてホーキンソンが15得点9リバウンドを記録した。日本の武器である3Pシュートは27本試投で7本成功。3P成功率は25.9％に低迷した。そして15ターンオーバーとミスが目立つ試合となった。

▼トム・ホーバスHC 悔しいです。自分たちはペイントアタックが上手く出来なくて、オフェンスのリズムなどがおかしくなった。アウェーゲームでももっとできると思った。（最終Q残り1分での若手選手起用）若いメンバーにはこういう経験が必要だと思った。ハーパーと川真田がよかった。（W杯予選に向けて）もっとフィジカルプレーを出来ないと難しい。足が止まっているからそこを直してほしい。

▼ジョシュ・ホーキンソン 今回のアジアカップは良い結果出したかったけど、本当に残念だった…相手のスチールは前半から見たことないスタッツだったし、ターンオーバーが多かった。