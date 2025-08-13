NY株式12日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　44415.48（+440.39　+1.00%）
ナスダック　　　21638.01（+252.61　+1.18%）
CME日経平均先物　43360（大証終比：+720　+1.66%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9147.81（+18.10　+0.20%）
独DAX　 24024.78（-56.56　-0.23%）
仏CAC40　 7753.42（+54.90　+0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.729（-0.040）
10年債　 　4.293（+0.008）
30年債　 　4.882（+0.029）
期待インフレ率　 　2.392（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.744（+0.048）
英　国　　4.626（+0.061）
カナダ　　3.436（+0.042）
豪　州　　4.242（-0.005）
日　本　　1.494（+0.009）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-0.76　-1.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3400.50（-4.20　-0.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119838.63（+982.27　+0.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万1364（+145091　+0.83%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ