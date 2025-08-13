ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４４０ドル高 ナスダックも１．２％の大幅高
NY株式12日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 44415.48（+440.39 +1.00%）
ナスダック 21638.01（+252.61 +1.18%）
CME日経平均先物 43360（大証終比：+720 +1.66%）
欧州株式12日終値
英FT100 9147.81（+18.10 +0.20%）
独DAX 24024.78（-56.56 -0.23%）
仏CAC40 7753.42（+54.90 +0.71%）
米国債利回り
2年債 3.729（-0.040）
10年債 4.293（+0.008）
30年債 4.882（+0.029）
期待インフレ率 2.392（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（+0.048）
英 国 4.626（+0.061）
カナダ 3.436（+0.042）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-0.76 -1.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3400.50（-4.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119838.63（+982.27 +0.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万1364（+145091 +0.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44415.48（+440.39 +1.00%）
ナスダック 21638.01（+252.61 +1.18%）
CME日経平均先物 43360（大証終比：+720 +1.66%）
欧州株式12日終値
英FT100 9147.81（+18.10 +0.20%）
独DAX 24024.78（-56.56 -0.23%）
仏CAC40 7753.42（+54.90 +0.71%）
米国債利回り
2年債 3.729（-0.040）
10年債 4.293（+0.008）
30年債 4.882（+0.029）
期待インフレ率 2.392（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（+0.048）
英 国 4.626（+0.061）
カナダ 3.436（+0.042）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-0.76 -1.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3400.50（-4.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119838.63（+982.27 +0.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万1364（+145091 +0.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ