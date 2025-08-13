「エンゼルス７−４ドジャース」（１１日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はアナハイムで行われたエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、八回に３試合連続本塁打でナ・リーグトップに並ぶ４２号ソロを放った。メジャー１年目の２０１８年から２３年までプレーした古巣エンゼルスタジアムでの通算１００号となるメモリアルアーチ。今季自己最長の１０試合連続安打で、完敗の試合でも存在感を示した。

多くのドジャースファンで埋まった敵地スタンドから、どよめきと歓声が起こった。敗色濃厚の八回に右翼席最前列にたたき込んだ意地の一本。大谷は笑顔を見せることなく、四つのベースを踏みしめた。

ロサンゼルスとアナハイム。隣接する二つの都市を高速道路でつなぐことから名付けられた「フリーウエー・シリーズ」。“伝統の一戦”は波乱の展開となった。

ド軍のエース、山本が初回先頭に初球弾を浴びるなど、まさかの五回途中６失点ＫＯ。打線もエ軍右腕ソリアーノに六回まで２安打無失点で、二塁さえ踏めない苦しい戦いを強いられた。

チームに希望を与えたのは大谷のバットだ。０−７の八回１死。フルカウントから内角低めのカットボールをすくい上げると、白球が放物線を描いて右翼フェンスを越えた。今季４度目の３試合連続本塁打。メジャー１年目の１８年から２３年まで６シーズンにわたってプレーした、古巣球場で通算１００本目となる節目の一本。本塁打王争いはこの日のレッズ戦で４２号を放ったシュワバー（フィリーズ）に再び並んだ。８月に入って打率・４４７、４本塁と好調が続き、連続試合安打は今季最長の１０に伸びた。

１３日のカード最終戦で投打「二刀流」で出場予定の大谷は、試合前のブルペンで２６球を投げた。投球前にはエ軍のエースで、母校・花巻東の先輩でもある菊池と談笑。さらには元同僚や球団関係者とも笑顔で交流し、旧交を温めた。

ド軍はマンシーにも３ランが飛び出したが、反撃は及ばず２連敗。４月２８日以降、ナ・リーグ西地区の首位の座を守り続けているが、３連勝中の２位パドレスに１ゲーム差まで迫られた。試合後のロバーツ監督は「間違いなく、危機感はある。だからこそしっかりとした野球をしなくてはいけない」と言った。首位陥落のピンチ。唯一無二の二刀流で大谷がチームを救う。

◆エンゼルスタジアム通算１００号 大谷が１８年から６年間在籍したエンゼルスの本拠地エンゼルスタジアムで通算１００本目の本塁打。１８年に１５本、１９年に１１本、２０年に４本、２１年に２６本、２２年に２１本、２３年に２２本を放ち、この日の１本で節目に到達した。ドジャースの本拠地ドジャースタジアムでは通算５３本塁打を放っている。