“花粉症じゃない”村重杏奈、ロケが「超できるから、花粉の時期すごい仕事ある」
タレントの村重杏奈（27歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。花粉のアレルギーがないため、ほかの人が花粉症でロケできない時期に「超できるから、花粉の時期すごい仕事あるんですよ」と語った。
番組は今回、恒例のアレルギー特集を放送。事前に行ったアレルギー検査の結果を発表することになり、コーナー進行役の狩野英孝から「自覚してるアレルギーは？」と質問を受ける。
これに村重は「イチジク、ネコと、ちょっとイヌです。疲れてるときは薬を飲んで（イヌと）遊ぶようにしてます」と話し、花粉症については「一切ないです。だから私、みんなが花粉でロケできないとき、超できるから、花粉の時期すごい仕事あるんですよ」とコメント。スタジオから「おお、頼もしい！（笑）」との声が飛んだ。
アレルギー検査の結果は、ダニやネコ皮膚、イヌ皮膚の項目にアレルギー陽性の反応が出たが、スギやヒノキ、ブタクサなどの花粉については反応なし。狩野は「（花粉に関する項目が）こんだけ綺麗なの初めて見たわ」と驚いた。
