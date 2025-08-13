NY株式12日（NY時間12:34）（日本時間01:34）

ダウ平均 44455.67（+480.58 +1.09%）

ナスダック 21624.00（+238.60 +1.12%）

CME日経平均先物 43350（大証終比：+710 +1.64%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅高。取引開始前に発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）はコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する内容ではあった。ただ、ＦＲＢの利下げ期待は変わらず、短期金融市場では９月の利下げ確率を９０％超で見ている状況。



総合指数が前回と変わらずの内容だったこともあり、市場が事前に警戒していたほどのインフレ上昇は見られず、先日の米雇用統計の驚きの弱さを覆すほどの内容ではなかったとの受け止めもあるようだ。



ただ、米ＣＰＩの詳細を見ると、サービス価格の伸びが加速しており、特に住居費・エネルギーを除くサービス価格、いわゆるスーパーコアが前月比で１月以来の大幅な伸びとなっていた。関税の影響も示唆され、ＦＲＢの早期利下げ期待を手放しで正当化する内容ではない。



本日の米ＣＰＩに対する見方は割れているものの、米株式市場が懸念していた利下げ期待の後退はなかったことで、安心感が広がっている模様。



ステーブルコイン発行のサークル・インターネット＜CRCL＞が上昇。取引開始前に４－６月期決算（第２四半期）を発表し、ＥＢＩＴＤＡが予想を上回ったほか、売上高も５３％増の６．５８億ドルと予想を上回った。



メキシコ料理のファストフードを手掛けるチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。



広告プラットフォームのパブマティック＜PUBM＞が決算を受け大幅安。第３四半期のガイダンスで、売上高、ＥＢＩＴＤＡとも予想を下回る見通しを示した。



化学メーカーのセラニーズ＜CE＞が決算を受け大幅安。第３四半期の１株利益の見通しが予想を下回ったほか、経営陣が年後半に主要最終市場の大半で需要が軟化すると見込んだことも嫌気されている模様。



パラマウンドとスカイダンスが合併して誕生したパラマウンド・スカイダンス＜PSKY＞が上昇。同社株は先週８月７日から新たに取引を開始しているが、本日はアナリストが投資判断を「買い」、目標株価を１３ドルでカバレッジを開始した。



チポトレ＜CMG＞ 42.59（+0.97 +2.34%）

サークル＜CRCL＞ 165.07（+3.90 +2.42%）

パブマティック＜PUBM＞ 8.47（-2.10 -19.87%）

セラニーズ＜CE＞ 42.46（-4.96 -10.46%）

パラマウンド・スカイダンス＜PSKY＞ 10.93（+0.81 +7.95%）



アップル＜AAPL＞ 229.95（+2.77 +1.22%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 527.50（+5.73 +1.10%）

アマゾン＜AMZN＞ 221.85（+0.55 +0.25%）

アルファベットC＜GOOG＞ 204.69（+3.06 +1.52%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 203.95（+2.95 +1.47%）

テスラ＜TSLA＞ 338.25（-0.78 -0.23%）

エヌビディア＜NVDA＞ 182.04（-0.02 -0.01%）

メタ＜META＞ 793.39（+27.52 +3.59%）

AMD＜AMD＞ 173.85（+1.57 +0.91%）

イーライリリー＜LLY＞ 642.39（+7.17 +1.13%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

