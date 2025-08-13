【MLB BUZZ】ナ・リーグトップ42本塁打を誇るフィリーズの主砲カイル・シュワバー外野手（32）が、本紙の単独インタビューに応じた。3年連続本塁打王を目指すドジャース・大谷との本塁打王争いは白熱の展開。打撃のこだわりや、大谷への率直な思いなどを語った。自身が持つシーズン15本の先頭打者本塁打記録については、ライバルの大谷に更新してほしいとも背中を押した。（聞き手・杉浦大介通信員）

――大谷と本塁打王を激しく争っている。

「“中堅方向にライナー性の打球を打つ”ということだけを意識している。スイングが中堅方向にしっかり向かっていれば、タイミングが早かろうが遅かろうが、自然と良い結果につながる。完璧なタイミングなら、そのまま中堅に抜けるし、少しズレたら右翼か左翼へ本塁打になることもある。本塁打を狙って打席に立っているわけではないんだ」

――自身にとって本塁打王とは？

「個人タイトルはキャリアが終わってから“あの時こんなことしたな”と振り返るためのものかな。子供に自慢できるような。今はとにかく勝ちたい。フィリーズでワールドシリーズを勝ちたい。カブスで世界一を経験したけど、やっぱり優勝したいんだ。本塁打でも、単打でも、四球でも、走者を進める打撃でも、とにかく勝つためにプレーしている。それが一番大事」

――大谷が本塁打を打ったかはチェックはしていない？

「それはしていない。今は地区優勝を目指し、自分たちのことに集中している。正直、他の選手のことを気にしてる余裕はない。もちろん、翔平が素晴らしいシーズンを送っているのはみんな知っているし、彼は間違いなく今の野球界でトップクラスの選手だ。とんでもない才能の持ち主だし、バッターとしても走塁でも常に脅威。マウンドにも戻ってきたとなれば本当に唯一無二の存在だ。まさに今の大リーグを代表する選手だと思う」

――今夏の球宴でMVPを獲得し、シーズンもMVP候補。本拠地で打席に立つたびMVPコールが起こる。

「最高だ。私たちはファンのエネルギーでプレーしている部分がある。盛り上げてくれるのは、本当にうれしいしありがたい」

――直近2年は対左投手の方が好成績。※今季は右腕に打率・247、26本塁打、OPS・942に対し、左腕に打率・259、16本塁打、OPS・989。

「良い準備と、それを継続していくことが大事。メンタルの部分も大きい。“左投手だから”とか“右投手だから”と考えるのではなくて、どの打席も同じように捉えるようにしている。それができると、自信を持って自分のスイングができ結果もついてくる」

――97打点もナ・リーグトップ。キャリアハイのシーズンを迎えている。

「特に球の見極めにはこだわっている。打つべきストライクゾーンで勝負したい。引っ張りたい球はしっかり打ちたいけど、それで外の球を無理に追わないように、自分のバランスを保っている」

――24年に先頭打者本塁打15本のメジャー記録を樹立した。

「凄く誇りに思っている。試合開始直後に1点を取れたら、先発投手に少しでも余裕を与えられるから」

――大谷は今季既に11本の先頭打者本塁打をマークしている。

「記録は破られるためにあるものだ。ぜひ彼に抜いてほしいよ」

◇カイル・シュワバー 1993年3月5日生まれ、米オハイオ州出身の32歳。インディアナ大学から14年ドラフト1巡目（全体4番目）でカブスに入団。21年にナショナルズへ移籍。レッドソックスへのトレードを経て、22年にフィリーズと4年契約を結んだ。若手時代は外野手で捕手もこなしたが、24年からほぼDHでの出場。豪快な本塁打は名前とかけて「シュワボム」とも呼ばれる。球宴選出3度。23年WBC米国代表。1メートル80、103キロ。右投げ左打ち。今季年俸2000万ドル（約30億円）。

【取材後記】一見、武骨なこわもてに映るシュワバーだが、実はコミュニケーション上手で知られる。時間が許す限り丁寧に質問に答え、インタビュー後に写真撮影を頼むとカメラ目線だけではなくウインクまでサービスしてくれた。

今となっては信じがたいことに、20年オフにカブスからノンテンダーFAとなった経験もある。フィリーズとの4年契約で成功し、成熟するとともに自信も確固たるものになったに違いない。

最後に「大谷選手とタイトル争いをしていると、多くの日本メディアが継続して訪ねてきますよ」と喉元まで出かかったが、伝えるのはやめた。きっともう分かっている。海千山千のシュワバーなら問題なく上手に対応するだろう。 （杉浦大介通信員）