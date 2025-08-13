日経225先物：13日2時＝690円高、4万3330円
13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比690円高の4万3330円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては611.83円高。出来高は1万2119枚となっている。
TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43330 +690 12119
日経225mini 43330 +690 187949
TOPIX先物 3093 +29.5 14642
JPX日経400先物 27875 +280 1186
グロース指数先物 782 +7 399
東証REIT指数先物 1933.5 +37.5 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43330 +690 12119
日経225mini 43330 +690 187949
TOPIX先物 3093 +29.5 14642
JPX日経400先物 27875 +280 1186
グロース指数先物 782 +7 399
東証REIT指数先物 1933.5 +37.5 1
株探ニュース