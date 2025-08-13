　13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比690円高の4万3330円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては611.83円高。出来高は1万2119枚となっている。

　TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43330　　　　　+690　　　 12119
日経225mini 　　　　　　 43330　　　　　+690　　　187949
TOPIX先物 　　　　　　　　3093　　　　 +29.5　　　 14642
JPX日経400先物　　　　　 27875　　　　　+280　　　　1186
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+7　　　　 399
東証REIT指数先物　　　　1933.5　　　　 +37.5　　　　　 1

株探ニュース