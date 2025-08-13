Ç½ÅÐ¤òºÆ¤Ó½±¤¦Âç±«¡Ö¤¢¤Î»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡× ¶å½£¤Ç¤Ï¼ý³ÏÄ¾Á°¤ÎÌîºÚ¤Ë¿¼¹ïÈï³²¡¡¼ýÆþ¤Î9³äÀê¤á¤ëÇÀºîÊª¤¬¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¡Únews23¡Û
µÏ¿ÅªÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¦¤¨¡¢Æ»Ï©¤Î´ÙË×¤Ç¼Ö3Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤¬°ìÊÑ¤·¡¢ÇÀºîÊª¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤âÀÐÀî¸©¤Ç¤ÏÂç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡Ä
¹âÌø¸÷´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï¹ñÆ»¤¬Ä¹¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¡£ÃËÀ3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Öº£Êø¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÏÄÀ²¼¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¾åÅÉ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆü¾ï¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¤âÆ»Ï©¤¬ÊøÍî¡£²£¤Ë¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÅÃì¤âÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤«¤éµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©¡£ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¤³¤Î2Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡Ö¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£º£¡¢±«¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä®ÌîÄ®¤Ï¤¢¤È»³Æ»¤¬°ìËÜ¡¢ÅÚº½¤ÇÊø¤ì¤ì¤Ð¸ÉÎ©¤¹¤ë¾õÂÖ¡×
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëËÜÃ«¤µ¤ó¡£µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤âÇ½ÅÐ¤ò½±¤¦µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¡Ä
¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ËÜÃ«°ìÃÎ ¼ÒÄ¹
¡ÖÊªÎ®¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¸Ï³é¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ËÜÃ«¤µ¤ó¤ÏËü¤¬°ì¤Î»þ¤Î¤¿¤á¡¢Å¹Æâ¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ËÜÃ«°ìÃÎ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹¿¿å¤¬Íè¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë2³¬¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡×
Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï13Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ïµ®Á¥¿À¼Ò¶á¤¯¤ÎÎÁÍýÎ¹´Û¤ÇÀî¾²¤¬Î®¤µ¤ì¡¢79ºÐ¤Î½÷ÀµÒ¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àî¾²¤ÏµþÅÔ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£Àî¤Î¤»¤»¤é¤®¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê¤ê¿å¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àî¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢Àî¾²¤Ç¤Ï6¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤ËÀî¤Î¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¿»¿å¤·¡¢5¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¤µ¤ì¤¿79ºÐ¤Î½÷ÀµÒ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬µß½õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¶å½£¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ç1¿Í¤¬»àË´¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï2¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï12Æü¡¢2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢º£¤â2¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤³¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Î1³¬ÉôÊ¬¤ÎÁë¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅÚº½¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇØ¸å¤Ë»³¤¬Ç÷¤ë·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¶½Á±»ûÄ®¤Ç¤Ï¡¢½»Âð³¹¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö²È¤Î¿¿²£¤òÀî¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤ÎÊý¤¬¼êºî¶È¤ÇÀî¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Ì±
¡Ö¡Ê £Ñ.¤¤ç¤¦¤â¤³¤³¤ÇÊë¤é¤¹¡©¡Ë¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¼þ¤ê¤¬Á´Éô¿å¤Ç¡×
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤ÏÅÚº½¤ËËä¤Þ¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤â¡Ä
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Ì±
¡Ö¤È¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤â¤¦¡¢¤³¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÅÚº½¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Ç8·î¤ÎÁí±«ÎÌ¤Î2ÇÜ¶á¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊÒ²¬¹§½¼¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Ï¥µ¥é¥À¤äÎÁÍý¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¡¢Í¯¤¿å¤ò»È¤Ã¤ÆºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¿å¸»¥ê¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î½ÐÍè¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
X¡Öasisfarm¡×¤è¤ê
¡ØµîÇ¯¤Î²Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£Ç¯¤Ïº£¤Î½ê¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡Ù
¡Ø8·îÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤µ¤êÀ¸¤¨¤Æ¤Þ¤Ã¤»¡Ù
¤·¤«¤·11Æü¡Ä
X¡Öasisfarm¡×¤è¤ê
¡ØÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤êËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ù
¡Ø¤ä¤Ã¤È±«»ß¤ó¤À¤è¡Ù
¡ØÊÒÉÕ¤±¤ëµ¤¤â¤ª¤¤ó¡Ù
1Æü·Ð¤Ã¤¿12Æü¡¢Èª¤Ï¡Ä
¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥ÕÇÀ²ÈasisfarmÂåÉ½¡¡ÊÒ²¬¹§½¼¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¤¤Î¤¦¤Î±«¤ÇÁ´ÉôÅ¥¿å¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡Ê£Ñ.¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Ï¼ý³Ï¤¹¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡©¡ËËÜÍè¤Ê¤é¤¤ç¤¦¤«¤é¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£¤ªËß¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¤è¤êÃíÊ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÉôÃÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¡×
¼ýÆþ¤Î9³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¡£¤µ¤é¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÈÇÛÁ÷ÍÑ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¿åË×¤·¤Æ²õ¤ì¡¢¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤âÆ°¤¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤â¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¥â¥Î¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹§½¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¡ÊÒ²¬ÃÒÂå¤µ¤ó¡Ê69¡Ë
¡Ö¡Ê£Ñ.½ë¤µ¤â¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¤Í¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡Ä¡×
È¬Âå»Ô¤¬ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑÁ´¹ñ1°Ì¤ò¸Ø¤ë¥È¥Þ¥È¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´§¿å¤·¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ï¡Ä
ÃÓÅÄÇÀ±à¡¡ÃÓÅÄ¾¹¨ ÂåÉ½
¡Ö4ÆüÁ°¤Ë¿¢¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ò¤Ò¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÉå¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
ÅÚ¤âÂç±«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤ÎÅÚ¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿¸å¤Ë´¥¤¤¤¿ÅÚ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¡ÊËÜÍè¤ÎÅÚ¤Ï¡Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÅÚ¡£º¬¤¬Ä¥¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡ÊÇ¨¤ì¤Æ´¥¤¤¤¿ÅÚ¤Ï¡Ë²¡¤·¤Æ¤â¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÓÅÄÇÀ±à¡¡ÃÓÅÄ¾¹¨ ÂåÉ½
¡Öº¬¤¬Ä¥¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°é¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Íî¤Á¹þ¤àÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï11Æü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄÇÀ±à¡¡ÃÓÅÄ¾¹¨ ÂåÉ½
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¥È¥Þ¥È¤Î»Å»ö´Ø·¸¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ÎÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¹ñ¤Î¥È¥Þ¥È¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬È¬Âå»Ô¡£ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤À¤«¤éÌîºÚ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×