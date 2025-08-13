¥¢¥á¥ê¥«7·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á2.7¡ó¾å¾º¡¡¤ª¤ª¤à¤Í»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÇÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡¡¥À¥¦Ê¿¶ÑÃÍ¾å¤¬¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î7·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ«Æ¯¾Ê¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿7·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ï¡¢Á°¤Î·î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Î»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï2.8¡ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù3.1¡ó¾å¾º¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¡¢Í¢Æþ´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ê¤É¤ÎÅý·×¤¬¤ª¤ª¤à¤Í»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£¸å¤ÎÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ400¥É¥ë°Ê¾å¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
