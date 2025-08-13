◇アジアカップ 準々決勝進出戦 日本ーレバノン（2025年8月12日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノン（同29位）と対戦。完全アウェーの中でミスが目立ち、前半から41ー53と12点リードを許す苦しい展開となった。

アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパン。1次リーグB組の最終戦ではグアム（同88位）と対戦した。富永啓生（24＝レバンガ北海道）と西田優大（26＝三河）が大活躍し、100点ゲームで大勝。1次リーグは、2勝1敗でB組2位通過となった。

準々決勝進出戦では、ここまでの3試合と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永の5人がスタメンに名を連ねた。

レバノンの太鼓応援や大歓声が響き渡る完全アウェーの中で、第1Q序盤は、一進一退の攻防が続いていたものの、ミスからの失点を許して相手にリードを許した。このクオーター終了間際に途中出場の富樫勇樹（32＝千葉J）が“技あり”のフローターショットを決めて19―23と4点ビハインドで終えた。

第2Q開始早々に吉井の連続得点やホーキンソンのダンクで食らいついた。その後は相手に突き放されて一時は10点差まで突き放された。富樫、吉井、西田の3連続3Pシュートなどで点差を縮める場面もあったが、ターンオーバーを連発して12点リードを許して前半を終えた。

吉井が2本の3Pシュートを含むチーム最多の16得点。しかしチーム全体では11ターンオーバーとミスが目立った。