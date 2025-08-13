バッテリィズ「なぜか芸人くらい会ってる」、村重杏奈「週4くらいでバッテリィズ」

お笑いコンビ・バッテリィズが、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。タレント・村重杏奈と「なぜか芸人くらい会ってる」と話し、村重も「週4くらいでバッテリィズ」と認めた。



この日、番組MCの笑福亭鶴瓶に「バッテリィズは急に忙しくなったやろ？ 会うたこともない人に会うやろ？」と聞かれ、バッテリィズ・寺家（35歳）は「村重さんはなぜか芸人くらい会ってる」と答え、村重も「週4くらいでバッテリィズ」と頷く。



村重は「だから私、昨日も会ったから、『よく会いますね』って話して。家に帰ってきょうの（仰天ニュースの）台本見たら、『えっ、きょうも（バッテリィズが）いるの？？』」と驚いたと語る。



すると、タレント・狩野英孝は「ちょっと待って。オレも昨日、別番組で（バッテリィズに）会ってるのよ。だからもう1日に何本も仕事されてる」と語った。