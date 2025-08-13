NY株式12日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　44433.56（+458.47　+1.04%）
ナスダック　　　21601.08（+215.68　+1.01%）
CME日経平均先物　43325（大証終比：+685　+1.58%）

欧州株式12日GMT16:16
英FT100　 9147.81（+18.10　+0.20%）
独DAX　 24024.78（-56.56　-0.23%）
仏CAC40　 7753.42（+54.90　+0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.731（-0.038）
10年債　 　4.300（+0.016）
30年債　 　4.891（+0.038）
期待インフレ率　 　2.389（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.744（+0.048）
英　国　　4.626（+0.061）
カナダ　　3.442（+0.048）
豪　州　　4.242（-0.005）
日　本　　1.494（+0.009）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.28（-0.68　-1.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3399.10（-5.60　-0.16%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119773.38（+917.02　+0.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万9692（+135591　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ