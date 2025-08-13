ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４５８ドル高 ナスダックも大幅高
NY株式12日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 44433.56（+458.47 +1.04%）
ナスダック 21601.08（+215.68 +1.01%）
CME日経平均先物 43325（大証終比：+685 +1.58%）
欧州株式12日GMT16:16
英FT100 9147.81（+18.10 +0.20%）
独DAX 24024.78（-56.56 -0.23%）
仏CAC40 7753.42（+54.90 +0.71%）
米国債利回り
2年債 3.731（-0.038）
10年債 4.300（+0.016）
30年債 4.891（+0.038）
期待インフレ率 2.389（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（+0.048）
英 国 4.626（+0.061）
カナダ 3.442（+0.048）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.28（-0.68 -1.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3399.10（-5.60 -0.16%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119773.38（+917.02 +0.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1770万9692（+135591 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
