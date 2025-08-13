Ãæ¹ñÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê¡¦¹±Âç½¸ÃÄ¡¡º£·î25ÆüÉÕ¤Ç¹á¹Á»Ô¾ì¤Ç¤Î¾å¾ìÇÑ»ß
Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê¡¦¹±Âç½¸ÃÄ¤Ï¡¢¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¾å¾ìÇÑ»ß¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹±Âç½¸ÃÄ¤ÏµîÇ¯1·î¤Ë¹á¹Á¤ÎºÛÈ½½ê¤«¤éÀ¶»»¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³ô¼°¤ÎÇäÇã¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î25ÆüÉÕ¤Ç¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹±Âç¤Ï¤ª¤È¤È¤·6·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½50Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬»ØÌ¾¤·¤¿´Éºâ¿Í¤Î¤â¤È¤Ç»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊÛºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¼¨¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Îµö²È°õ»á¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÅö¶É¤Ë¤è¤ë¶¯À©Á¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£