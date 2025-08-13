ブラックサンダー×ぴよりんの”白黒”セットが、数量限定で登場♡

大人気のご当地スイーツ「ぴよりん」が、あの「ブラックサンダー」と夢の共演♡シリーズ第3弾となる今回は、ミルキーな味わいの「白いブラックサンダーぴよりん」が新登場！さらに、おなじみの「ブラックサンダーぴよりん」との白黒セットとして、9月5日・6日に豊橋駅ビル「カルミア」で数量限定販売されます。かわいくておいしい特別なぴよりん、ぜひゲットして♪

白ぴよりんが初登場♡味も見た目も新鮮！



今回初登場となる「白いブラックサンダーぴよりん」は、なめらかなミルク味のババロアと「白いブラックサンダー」、そして豊橋名産のうずらの卵プリンがマリアージュした贅沢スイーツ。

真っ白なボディに、イナズマ型のトサカと青い羽がポイント♡白ぴよりんでしか味わえない、ミルキーでやさしい甘さを楽しんで。

定番の黒ぴよりんも外せない！



チョコレート好きにはたまらないのが「ブラックサンダーぴよりん」。ザクザク食感のブラックサンダーとチョコ味のババロア、そしてうずらの卵プリンの濃厚なコラボが楽しめます。

ブラックサンダーぴよりん 白黒セット

価格：1,300円（税込）

黒いボディに赤い羽をまとったビジュアルは、まさに“ブラックサンダーそのもの”。見た目のインパクトと本格的な味わいが人気の秘密です♪

マスコットもセットで欲しくなる♡



ミニブラックサンダーぴよりん 白黒セット（オリジナル台紙カード付き）

価格：1,200円（税込）

今回はスイーツだけでなく、ぴよりんのミニチュアマスコットも同時販売！

白と黒のぴよりんがセットになった「ミニブラックサンダーぴよりん白黒セット」はオリジナル台紙付きで、コレクター心をくすぐるアイテムです。

ミニチュアマスコット（白いブラックサンダーぴよりん）

価格：500円（税込）

ミニチュアマスコット（黒いブラックサンダーぴよりん）

価格：500円（税込）

各色単品販売もあり、数量限定のためお早めにチェックを♡推しぴよりんを手に入れて、お家でも癒されて♪

白黒どっちも食べたい♡限定感を楽しんで



限定販売の「ブラックサンダーぴよりん 白黒セット」は、味・見た目・ストーリー性の三拍子そろった注目のスイーツ。

新作の白ぴよりんと、愛され続ける黒ぴよりんを一緒に楽しめるのはこの2日間だけ♡かわいくて美味しいだけでなく、限定マスコットなどグッズ展開も豊富なので、友達とシェアするのもおすすめです。

秋のはじまりを、ぴよりんと甘く彩ってみませんか？