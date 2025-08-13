【今日の献立】2025年8月13日(水)「鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み」 「揚げカボチャの白和え」 「濃厚卵かけご飯」 の全3品。
家庭で作れるサムゲタン風の煮込み料理をメインにお酒に合う献立です。
【主菜】鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み
優しい味わいの韓国風煮込みです。骨付きの鶏肉をじっくり煮込めば煮込むほどうまみが溶け出てきます。
調理時間：50分
カロリー：343Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ゴボウ 1/2本 長芋 5cm
白ネギ 10cm
ショウガ (薄切り)1/2片分
ニンニク 1片
酒 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ2
塩 小さじ1~1.5
水 800ml
＜トッピング＞
ネギ (刻み)大さじ1
粗びき黒コショウ 少々
ゴマ油 小さじ1/2
ゴボウはたわしできれいに水洗いし、3〜4cmの棒状に切って水に放つ。 ザルに上げて水気をきる。
長芋は皮をむき、幅2cmの輪切りにする。白ネギは長さ2cmに切る。
塩は小さじ1を加えて足りなければ最後に追加して下さい。
2. 器に盛り、＜トッピング＞の刻みネギをのせ、粗びき黒コショウを振ってゴマ油をかける。
【副菜】揚げカボチャの白和え
油で揚げたカボチャにクリーミーな白和えの衣が美味しい一品です。
調理時間：20分
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
木綿豆腐 1/3丁
＜調味料＞
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
練り白ゴマ 小さじ1
塩 少々
揚げ油 適量 すり白ゴマ 少々
木綿豆腐はキッチンペーパーに包み、耐熱容器にのせて電子レンジで1分加熱する。粗熱が取れるまで冷ます。
2. ボウルに木綿豆腐を入れ、フォークの背などですり潰し、＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
3. (2)のボウルに(1)のカボチャを加えて和え、器に盛り、すり白ゴマを振る。
【主食】濃厚卵かけご飯
魚卵、鶏卵のW卵かけご飯です。お酒の後の〆におすすめです。
調理時間：10分
カロリー：359Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ウニ 大さじ2
卵黄 2個分
大葉 2枚
しょうゆ 適量
