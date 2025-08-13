ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大雨の影響で運転見合せのJR高山線「下呂駅～高山駅」上下線 … 大雨の影響で運転見合せのJR高山線「下呂駅～高山駅」上下線 13日始発からは平常通り運転 大雨の影響で運転見合せのJR高山線「下呂駅～高山駅」上下線 13日始発からは平常通り運転 2025年8月13日 1時5分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 12日は大雨の影響で、JR高山線が「下呂」と「高山」の間の上下線で終日、運転を見合わせましたが、JR東海によりますと、13日は始発から平常通り運転するということです。 【写真を見る】大雨の影響で運転見合せのJR高山線「下呂駅～高山駅」上下線 13日始発からは平常通り運転 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 夏の必需品「ハンディファン」が突然”爆発” リチウムイオン電池による火災事故で死者も… 衝撃と熱に注意 シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 配線, 徳島, 金属加工, ホテル, グループウェア, 静岡, 工場, 上田, デイサービス