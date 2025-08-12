発酵なしで10分焼くだけ！米粉ブレッドが人気。7月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

発酵なしブレッドで大満足モーニング。「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年7月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！パンもご飯もない朝に便利な朝食レシピや、発酵なしで焼ける簡単パンのレシピが注目されていました。

韓国の屋台グルメとして人気のワンパントースト。チーズや卵、ハムなどを挟んで、フライパンひとつで作れる手軽さが魅力です。腹持ちもよく、朝ごはんにぴったり！仕上げにレンジで30秒ほど温めれば、チーズがとろけてさらにおいしくなります。





第4位：食パン1枚で大満足モーニング

1日のはじまりに、元気をくれる朝ごはん。あれこれおかずを用意しなくても、食パン1枚あれば大満足！ちくわやじゃがいも、チーズやトマトなど、身近な食材をのせて焼くだけ。おいしさもボリュームも満点のアレンジトーストレシピです。





朝起きたら、パンもご飯も切らしていた…そんな日でも、薄力粉さえあれば大丈夫！パンケーキやスコーン、もっちり食感のクレープも作れます。ハムやチーズを巻いて、満足感たっぷりの朝食にしてみてくださいね。





第2位：フライパンでサクふわスコーン完成

表面はサクッ、中はふんわり。ジャムやバターがよく合う、フライパンスコーンのレシピです。初めての人でも上手にできた！とつくれぽでも好評。チョコチップやレーズン、ナッツなどでアレンジも楽しめます。





第1位：発酵なし！10分ブレッドが忙しい朝に◎

2025年7月の朝ごはん記事で最も注目を集めたのが、こちらのクイックブレッド。発酵なしで作れる米粉パンは、材料を混ぜてフライパンで焼くだけと驚くほど簡単。焼きたてのふわふわ食感が、1日のはじまりをやさしく包んでくれます。









クックパッドニュースでは他にも多くの朝ごはん記事や、便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。ぜひ参考にしてくださいね！