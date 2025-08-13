なにわ男子の大橋和也（28）が「CHINTAI」の新CMに出演する。16日から全国で放送される。「もともと家を見るのが好きで、間取りや外観、室内の配色などを日々チェックしています。住まいにまつわる会社の新イメージキャラクターに選ばれたのは、本当に光栄です！」と運命的なタッグを喜んだ。

「悩んだ時は、Let’s トライ！CHINTAI」をテーマに、部屋探しに迷う若者を応援するミュージカル仕立ての内容。理想の部屋が見つからず、スマホを見つめてため息をつく若者のシーンからスタートする。そこへ陽気な音楽とともに、大橋とCHINTAI公式マスコットキャラクターのチンタイガーが登場し、歌とダンスでお部屋探しを楽しくサポート。背景が舞台のように切り替わり、キレのある振り付けやユーモアたっぷりの演出が次々に展開。テンポよく流れる映像とともに、部屋探しの楽しさとCHINTAIの便利さを視覚的に伝える。

撮影でチンタイガーと初対面。大橋のあいさつギャグ「プリン食べすぎてお尻プリンプリン！」を彷彿（ほうふつ）させるような、お互いにお尻をフリフリするユニークなあいさつをした。これをきっかけに、一気に距離が縮め、撮影の合間には大橋がチンタイガーにハンディファンで風を送ったり、一緒に台本を確認したりなごやかな空気の中で撮影は進んだ。「チンタイガーと一緒にポーズを決めたり、ダンスを踊ったりできたのが本当にうれしかったです。息の合った共演シーンは、撮影中もずっと楽しくて、画面越しにもその空気が伝わると思います！」とアピールした。