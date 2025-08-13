【GUセール】待ってたーーーッ！ 即戦力なのに990円以下！「コスパ最強トップス」
夏コーデの主役になりそうなトップスが【GU（ジーユー）】で値下げ中との情報をキャッチ！ 今回は、旬のスポーツミックススタイルが作れるポロシャツと、コーデのアクセントになるボーダーTシャツをピックアップ。カラーやサイズによっては在庫欠けが出てきているので、気になるトップスは早めのチェックが吉かも。
透け感がこなれ見えするニットポロシャツ
【GU】「ウォッシャブルケーブルニットポロシャツ（5分袖）」\990（税込・セール価格）
リラクシーなシルエットがこなれた雰囲気を感じさせる、ニットポロシャツ。透かし編みとケーブル編みを組み合わせた生地は、見た目にも涼しげで夏の気分にぴったり。襟と袖にはダブルラインが入っており、タウンユースしやすいスタイリッシュなデザインに仕上がっています。二の腕をすっぽり覆う五分袖が肌見せをセーブして、上品に着られる1着に。
ストレートジーンズを合わせて大人カジュアルに
オフホワイトのニットポロシャツに、さり気ない色落ち加工がこなれた雰囲気のストレートジーンズを合わせたカジュアルコーデ。どちらもゆとりのあるシルエットですが、ハイライズジーンズにタックインすることで、脚長見えする着こなしが完成。トップスのきれいめな雰囲気に合わせて、黒ぶちの眼鏡やフラットパンプスで上品に仕上げるのがgood。
コーデが華やぐマルチボーダートップス
【GU】「リブマルチボーダーミニT」\590（税込・セール価格）
シックなカラーのマルチボーダーがシャレ感たっぷりなTシャツ。ほどよく華やかで落ち着いたボーダー柄なので、カジュアルすぎず上品な印象です。1枚で着映え感があり、夏コーデのマンネリ解消にも役立ちそう。ボディラインにフィットするコンパクトなシルエットは、トレンド感のあるボリューミーなボトムスともバランスよく決まります。
フレアスカートを合わせたメリハリコーデ
ネイビーを基調としたボーダーTシャツが主役のカジュアルコーデ。マキシ丈のフレアスカートを合わせれば、女性らしい華やかなシルエットを演出します。クロップド丈のTシャツなので、インせずともウエストまわりがもたつかずすっきりした印象に。ボーダー柄とリンクするワインレッドのフラットシューズを投入すれば、まとまりのある着こなしに。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Emi.S