【FIBAアジアカップ2025】日本代表vsレバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

サウジアラビア開催のFIBAアジアカップに出場しているバスケットボール日本代表は8月13日、準々決勝進出決定戦でレバノン代表と対戦。試合に先立ってスターティング5が発表された。

2勝1敗でグループBの2位となった日本は決勝トーナメント初戦で、グループAで3位だったレバノンと激突。ニュージーランドが待つ準々決勝の進出を懸けた戦いになる。スターティング5は過去4試合連続と同じで、テーブス海、馬場雄大、ジョシュ・ホーキンソン、吉井裕鷹、そしてここまでチーム最多の60点を挙げている富永啓生。ベンチスタートだが富樫勇樹、川真田紘也、西田優大などのプレータイムも少なくないと予想される。

【スターティング5】

#7 テーブス海（PG / 188cm / 26歳 / アルバルク東京）

#18 馬場雄大（SF / 196cm / 29歳 / − ）

#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF / 208cm / 30歳 / サンロッカーズ渋谷）

#30 富永啓生（SG / 188cm / 24歳 / レバンガ北海道）

#91 吉井裕鷹（SF / 196cm / 27歳 / 三遠ネオフェニック

【ベンチスタート】

#2 富樫勇樹（PG / 167cm / 31歳 / 千葉ジェッツ）

#4 ジェイコブス晶（SF / 203cm / 21歳 / フォーダム大学）

#13 金近廉（SF / 196cm / 22歳 / 千葉ジェッツ）

#14 狩野富成（C / 206cm / 23歳 / サンロッカーズ渋谷）

#19 西田優大（SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河）

#23 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG / 181cm / 22歳 / サンロッカーズ渋谷）

ス）

#99 川真田紘也（C / 204cm / 27歳 / 長崎ヴェルカ）

注目の準々決勝進出決定戦は日本時間1時00分のティップオフ予定だ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）


