M·A·C×水越みさとのリップセットが登場♡甘すぎない3Dリップが叶う限定キット

美容クリエイター・水越みさとさんとM·A·Cのスペシャルコラボが実現！2025年8月8日（金）より数量限定で発売される「リップ コンボ」は、ペンシル・リップ・グロスの3アイテムが揃ったリップメイクキット。甘すぎず、だけどかわいい♡絶妙なカラー設計で、誰でも簡単に3Dリップが完成します。限定フォトカードやイベント参加のチャンスなど、特典も満載のこのコラボを見逃さないで！

水越みさと×M·A·Cで叶える理想のリップ

今回登場する「リップ コンボ」は、3種それぞれが異なる魅力を放つラインナップ。

どのキットもペンシル・リップ・グロスの3点セットで、価格は各9,570円（税込）。水越さんこだわりのアイテムを組み合わせれば、簡単に立体感のあるリップメイクが叶います♪

リップ コンボ ピンク（12,210円相当）

・マキシマル シルキー マット リップスティック クール テディ

・M·A·C リップグレイザー ワーリン

・リップガラス エアー カジュアル

・水越さんのフォトカード付き

くすみピンクとベージュが絶妙に混ざった「クール テディ」が主役。グラデーションをつくって、最後にグロスで仕上げれば、大人っぽさと可愛さを両立した仕上がりに♡

リップ コンボ レッド（11,440円相当）

・グロー プレイ テンダートーク リップ バーム サーブ

・リップ ペンシル スパイス

・リップガラス エアー フロスティング

・水越さんのフォトカード付き

クリアな赤が苦手な人にも使いやすいシアーな発色。透け感のあるバームと輪郭を際立たせるペンシルで、上品なオーバーリップが完成。グロスのきらめきで、ジューシィな印象に♪

リップ コンボ ブラウン（12,320円相当）

・ラスターガラスリップスティック アローン タイム

・リップ ペンシル ワール

・スクワート プランピング グロス スティック ローワー カット

・水越さんのフォトカード付き

モーヴ感のあるブラウンリップを主役に、ヌーディなペンシルとツヤ感の調整ができるグロスでエフォートレスなムードに。ナチュラルだけどシャレ感たっぷり♡

高機能なのにナチュラル！マニフィークのBBクリームで肌印象UP

イベントや限定特典も見逃せない！

キットには水越さんのフォトカードがついてくるほか、抽選で70名に会えるスペシャルイベントも開催されます。

イベントは2025年8月24日（日）、東京都渋谷区某所にて2部制で実施予定。全国のM·A·Cカウンターや各オンラインストアにて8月1日（金）より先行予約スタート。

争奪戦必至なので、早めのチェックがおすすめです♪

限定リップで夏のメイクをアップデート♡

水越みさとさんのセンスが詰まったM·A·Cの「リップ コンボ」は、この夏のリップメイクをワンランクアップさせてくれること間違いなし。

なりたい印象に合わせて3種から選べるのも嬉しいポイント。限定キットやイベントなど、この機会にしか手に入らない特別感をぜひ味わって♡

あなたらしい魅力を引き出す1本が、きっと見つかります。