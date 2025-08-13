【鶏皮捨てないで！】カリザク食感がたまらない。菱田屋自慢のビールの友・鶏皮チップス

行列の絶えない定食屋・菱田屋の５代目店主・菱田アキラさんにビールのお供に最高の絶品つまみを教えてもらいました。

「カリッと揚がった鶏皮チップスは、菱田屋酒場でも注文の多い人気メニュー。めんどうでも三度揚げすると、脂がしっかり抜けて香ばしく仕上がるよ。甘みのあるスイートチリソースがよく合うけど、ゆずこしょうとポン酢しょうゆなんかもおすすめ！」とのこと。そのこだわりのレシピがこちら！

『菱田屋酒場の鶏皮チップス』のレシピ

材料（作りやすい分量）

鶏皮……6枚（170〜180ｇ）

強力粉（なければ薄力粉）……適宜

スイートチリソース……適宜

塩

粗びき黒こしょう

揚げ油

作り方

（1）

ボールに鶏皮を入れ、塩小さじ1/3、粗びき黒こしょう少々を加えてもみ込む。1枚ずつ広げて強力粉を薄くまぶし、粉がなじむまでそのまま10分ほどおく。

（2）

揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）を1枚ずつ広げながら入れる。ときどき返しながら3分揚げ、取り出して1分おく。再び油に入れて3分揚げ、取り出して1分おく。もう一度3分揚げて取り出し、油をきって器に盛る。スイートチリソースを添え、つけながら食べる。

●菱田屋流うまいのコツ

揚げたら取り出して1分放置。これを繰り返すことで、余分な水分がとび、よりカリッと仕上がります。

びっくりするほどビールがすすむ、絶品おつまみ。カリザクの食感がくせになること間違いなしです！



教えてくれた人

菱田アキラさん

創業100年を超える、東京・駒場東大前の定食屋「菱田屋」の5代目店主。「菱田屋」の料理でゆっくりお酒が飲みたい！」というリクエストにこたえ、2021年に「菱田屋酒場」をオープン。受け継いだ昔ながらの味を守りつつ、酒場オリジナルの料理を提供し、人気を集めている。

（オレンジページ『2025年8月2日号』より）