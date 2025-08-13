【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１１日、米アラスカ州で１５日に会談するロシアのプーチン大統領に、ロシアが制圧したウクライナ領の一部を返還するよう求める考えを示した。

「領土の交換」を停戦交渉の焦点とする考えを改めて示し、ウクライナ側にも妥協を迫っている。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、停戦実現に向けてロシアとウクライナの間で「土地の交換が行われる」と主張した。「我々はロシアが占領したウクライナの重要な領土の一部を取り戻そうとしている」と語り、「ウクライナは広大な海を奪われた」と訴えた。ウクライナ南部に接する黒海やアゾフ海を念頭に置いた発言とみられる。

米政策研究機関「戦争研究所」は、ウクライナが農産物や鉱物を輸出する上で、黒海へのアクセスは極めて重要だと指摘し、トランプ氏がプーチン氏に対し、黒海につながる川が通るヘルソン州やザポリージャ州を巡って、何らかの譲歩を要求するとの見方を示した。

米国は過去に、露軍が占拠するザポリージャ原子力発電所を米国の管理下に置くことをロシアに提案したが、拒否された経緯がある。トランプ氏は「プーチン氏が何を考えているのか探りたい」と述べ、「最初の２分間で取引が可能かどうかわかるだろう」と語った。

報道によると、プーチン氏は「完全な停戦」に応じる条件として、ウクライナが東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）から軍を撤退させることを求めている。一方、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、領土の割譲には応じない姿勢を明確にしており、停戦にはロシアとウクライナの双方が領土面で歩み寄る必要があると主張するトランプ氏は、「少し不快だ」と不満をもらした。

１５日の会談には、ゼレンスキー氏が招かれる可能性も取り沙汰されたが、トランプ氏は否定し、会談終了後に電話で内容を報告するとした。次はプーチン、ゼレンスキー両氏による直接会談が行われるべきだとの考えも示し、「彼らが必要とするなら私もそこにいるだろう」と述べた。