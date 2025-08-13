その後、ドル円は１４８円台前半での推移となっている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円も一旦１４７円台に急速に下落した。しかし、直ぐにその下げを戻している。米国債利回りも一旦下げに転じたもののプラス圏に戻す展開。



米ＣＰＩはコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する内容ではあったが、ＦＲＢの利下げ期待は変わらず、短期金融市場では９月の利下げ確率を９０％以上で見ている状況に変化はない。市場が事前に警戒していたほどのインフレの上昇までは見られず、先日の米雇用統計の驚きの弱さを覆すほどの内容ではないとの受け止めのようだ。



ただ、米ＣＰＩの詳細を見ると、サービスの伸びが加速しており、特に住居費・エネルギーを除くサービス価格、いわゆるスーパーコアが前月比で１月以来の大幅な伸びとなっていた。関税の影響も示唆され、ＦＲＢの早期利下げ期待を手放しで正当化する内容ではない。



一方、本日のドル自体は上値が重い。早期利下げ期待に変化はなく、トランプ大統領がＦＲＢ本部の改修工事を巡り、パウエル議長を相手取った訴訟の進行を容認する考えを示したこともあり、ドルの上値を重くしているようだ。



USD/JPY 148.12 EUR/USD 1.1665 GBP/USD 1.3494



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

