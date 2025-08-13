ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４５６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間11:20）（日本時間00:20）
ダウ平均 44431.86（+456.77 +1.04%）
ナスダック 21587.62（+202.22 +0.95%）
CME日経平均先物 43345（大証終比：+705 +1.63%）
欧州株式12日GMT15:20
英FT100 9143.26（+13.55 +0.15%）
独DAX 24055.64（-25.70 -0.11%）
仏CAC40 7750.90（+52.38 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.735（-0.033）
10年債 4.297（+0.012）
30年債 4.885（+0.032）
期待インフレ率 2.380（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.745（+0.049）
英 国 4.621（+0.056）
カナダ 3.437（+0.043）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.26 -0.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3392.30（-12.40 -0.36%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119603.75（+747.39 +0.63%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1771万3315（+110688 +0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44431.86（+456.77 +1.04%）
ナスダック 21587.62（+202.22 +0.95%）
CME日経平均先物 43345（大証終比：+705 +1.63%）
欧州株式12日GMT15:20
英FT100 9143.26（+13.55 +0.15%）
独DAX 24055.64（-25.70 -0.11%）
仏CAC40 7750.90（+52.38 +0.68%）
米国債利回り
2年債 3.735（-0.033）
10年債 4.297（+0.012）
30年債 4.885（+0.032）
期待インフレ率 2.380（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.745（+0.049）
英 国 4.621（+0.056）
カナダ 3.437（+0.043）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.26 -0.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3392.30（-12.40 -0.36%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119603.75（+747.39 +0.63%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1771万3315（+110688 +0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ