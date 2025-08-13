NY株式12日（NY時間11:20）（日本時間00:20）
ダウ平均　　　44431.86（+456.77　+1.04%）
ナスダック　　　21587.62（+202.22　+0.95%）
CME日経平均先物　43345（大証終比：+705　+1.63%）

欧州株式12日GMT15:20
英FT100　 9143.26（+13.55　+0.15%）
独DAX　 24055.64（-25.70　-0.11%）
仏CAC40　 7750.90（+52.38　+0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.735（-0.033）
10年債　 　4.297（+0.012）
30年債　 　4.885（+0.032）
期待インフレ率　 　2.380（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.745（+0.049）
英　国　　4.621（+0.056）
カナダ　　3.437（+0.043）
豪　州　　4.242（-0.005）
日　本　　1.494（+0.009）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.70（-0.26　-0.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3392.30（-12.40　-0.36%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119603.75（+747.39　+0.63%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1771万3315（+110688　+0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ