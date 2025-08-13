来年のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でヒロインを務める女優見上愛（２４）が１２日、インスタグラムに投稿。ディズニーランドに行ったレアなオフショを投稿した。

レアなオフ姿を投稿。「数ヶ月前のこと……３．４年ぶりにディズニーに行ってきたよ！それもね、夕方から！」「友達と早歩きしながら、園内をぐるぐる。タワーオブテラーにも乗れました！楽しかったぁ」と記し、サングラスを頭に乗せ、首元がハイネックになった黒のピッタリ半袖トップス姿の写真をアップした。

意外なスポーティーコーデ。「よく見たら、数ヶ月前の写真なのに、もう半袖だった暑すぎる夏だよねぇ」と記している。

「素敵な笑顔」「可愛すぎる」「大人ディズニーいいですね」「プライベートでの笑顔を見られて嬉しい」「ナイスビューティフルスタイル」「ボブ最高」「朝ドラ楽しみにしてます」「半袖とはいえ 首元詰まった半袖で。。。スリムな御仁が羨ましい」「笑顔がめちゃくちゃ素敵でほんまかわいい」「スポーティでカンワイイ」と反応する投稿が集まっている。