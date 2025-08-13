宅配受け取りにサインが求められなかったり、置き配になったりして、めっきり出番が減ってしまったハンコ。それでもたまーに必要になるときもあるので、数少ない押印チャンスにはとっておきのヤツを使いたい。

ってことで、パソコンユーザーならゼッタイ欲しくなるハンコを見つけたのでゲットした。見た目がまさしくメカニカルキーボードな「キー印」だ。価格は2800円とちょっとお高めかも。

見た目完全なメカニカルキーの「キー印」

デザインとしては、今回選んだ電源マークのほかに、アルファベットキーやファンクションキー、Ctrl／Altのような修飾キーなどがある。

このキートップの文字はあくまでも外観デザイン上のもので、実際の印面には好きな文字を指定可能だ。丸印や角印が選択でき、印面サイズや色、書体も豊富なパターンから選べる。

押せば気持ちもリフレッシュしそうな電源マークを選んだ

押し心地にはけっこうメカニカル感がある。おそらくは内部に本物のメカニカルキースイッチが使われているわけではないので、正確にはメカニカルキーではないと思うのだが、音はスコっていう感じでストロークは浅め、押下圧ちょい強めのリニアなフィーリング。

指を離したときの反動が少し強いところだけはなんか好みとは違うかな～、といったところ。

キー部分を押し込んで押印

キーキャップ部分の質感は本物のキーボードっぽさがあって、なかなか満足度は高い。置いてちょんと押す、もしくは外装部分を押さえながらキーを押し込むという仕組みのおかげか、楽に、安定して押印できるのもいい。

オーダーしてから届くまで少し時間がかかる（14営業日内）のと、売り切れになっているデザインも少なくないので、気に入ったものがあったらサクッと注文するのがおすすめだ。

補充インキも購入すれば長く使える

製品名 発売元 実売価格 キー印 デザインルーム 2800円