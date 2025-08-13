【トイ・ストーリー30周年 エイリアン/寿司シェフ フィギュアコレクション】 8月中旬 発売予定 価格：1回400円

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トイ・ストーリー30周年 エイリアン/寿司シェフ フィギュアコレクション」を8月中旬に発売する。価格は1回400円。

　本商品は、「トイ・ストーリー」30周年を記念した特別なフィギュア。劇中に登場する「エイリアン」が寿司シェフ姿で立体化されており、サーモンやマグロなどの寿司ネタと一緒になった全4種類がラインナップされている。

ラインナップ

エイリアン（まぐろ）」

　一番人気の王道お寿司、まぐろを背負ったエイリアン。全長55mmの手のひらサイズで立体化されている。

エイリアン（サーモン）」

　ピンク色が鮮やかなサーモンのエイリアン

エイリアン（たまご）」

　エイリアン寿司ネタの「たまご」を背負った姿で立体化。ツヤあり塗装の海苔も付いている。

エイリアン（かっぱ巻き）」

　みずみずしいきゅうりを背負った「かっぱ巻き」のエイリアン

【トイ・ストーリー30周年 エイリアン/寿司シェフ フィギュアコレクション】
サイズ：本体 約45～55mm
材質：本体 PVC

(C)Disney/Pixar