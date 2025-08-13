【トイ・ストーリー30周年 エイリアン 寿司 シェフ フィギュアコレクション】 8月中旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トイ・ストーリー30周年 エイリアン/寿司シェフ フィギュアコレクション」を8月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「トイ・ストーリー」30周年を記念した特別なフィギュア。劇中に登場する「エイリアン」が寿司シェフ姿で立体化されており、サーモンやマグロなどの寿司ネタと一緒になった全4種類がラインナップされている。

ラインナップ

一番人気の王道お寿司、まぐろを背負ったエイリアン。全長55mmの手のひらサイズで立体化されている。

ピンク色が鮮やかなサーモンのエイリアン。

エイリアンが寿司ネタの「たまご」を背負った姿で立体化。ツヤあり塗装の海苔も付いている。

みずみずしいきゅうりを背負った「かっぱ巻き」のエイリアン。

サイズ：本体 約45～55mm

材質：本体 PVC

(C)Disney/Pixar