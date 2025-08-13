Amazonにてシャープのコードレス掃除機が特別価格で販売されている。期間は8月26日23時59分まで。

対象商品には、らくらく後片付けができる紙パック式の「EC-KR1-B」や、スタミナ運転で軽量モデル「EC-AR8-W」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャープ コードレス掃除機「EC-KR1-B」紙パック式

本商品は、紙パック式のコードレス掃除機。外せるダストカップに紙パックを装着する「パックinカップ」構造で、紙パックにさわらずボタンを押すだけでごみ捨てができる。本体から外したダストカップはまるごと水洗いが可能。紙パックにごみが溜まった状態でも、紙パックの上下左右に空気が流れる流路があるため、吸引力低下を抑制。確かな吸引力で細かなごみまでしっかり吸い込む。

ヘッドの端までブラシがある構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取る。密度が高く縮れたブラシを採用することで、毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛がからみにくくなっている。また、パイプのレバーを引くだけで吸込口をカンタンに着脱でき、パイプが付いたままのヘッドも自立するので、床掃除からすき間掃除やハンディ掃除への切り替えが、かがまずスムーズに行なえる。

吸込口をカンタンに着脱できる「スグトルブラシ」や「ハンディノズル」など、各種アタッチメントが付属する。

シャープ コードレススティッククリーナー「EC-AR8-W」軽量モデル スタミナ運転

本商品は、ブラシのかき取る力で壁際までキレイに掃除できる1.2kgの軽量掃除機。1.2kgの軽量ボディに加え、重心バランスがよく軸がブレにくい本体と小回りがきく吸込口で快適に掃除ができる。軽量モデルながらも大容量バッテリーで最長約60分の長時間運転が可能、強モードでも約11分の運転が行なえる。また、本体からバッテリーを取り外すことができ、わずか100分で急速充電できる。

ヘッドの端までブラシがある新構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取る。さらに、吸込口をカンタンに着脱できる「スグトルブラシ」や「ハンディノズル」など様々なアタッチメントが付属する。そのほか「からみにく～いブラシ」や、「ペタッとヘッド」、「ちょいかけフック」、カンタンお手入れ「スルっとポイ」＆カンタンお手入れなど、便利な機能が搭載されている。