「恋は直感」「今、頭に浮かんだ人。それが直感」という優香（深田恭子）の言葉と、「今しかない」という愛子（清原果耶）の母・千佳子（坂井真紀）の言葉。そんな言葉の効力もあってか『初恋DOGs』（TBS系）第7話は、主人公たちの煮え切らない三角関係に変化が見られた。

ソハ（ナ・イヌ）は愛子に「愛情：友情＝7：3」と打ち明け、それに向き合おうとする彼女に「関係が変わるのに必要なのはほんのちょっとした何か」と祖母の言葉を持ち出した。風が吹いたり虹が出たり蝶が止まったり……その“ほんのちょっとした何か”を待ってくれるというソハは余裕があって優しい。恋の始まりに必要なエッセンスをそんなふうに表現するソハは、人生の楽しみ方を知っていて素敵だ。

かと思いきや、韓国の週刊誌がソハのことだけを追い回すのではなく、愛子にまで迷惑が及びそうになるのを察知するなり彼女のことを「一番大切な人」だと断言し、「迷惑をかけるのは許さない」と通達する。のらりくらりしているかに見えて、ここぞと言うときに真っ直ぐで、自分の中にしっかりと正解を持っているソハが、こと恋愛迷子な愛子と快（成田凌）には良い起爆剤の役割を果たしているとも言える。

今話も、結局ソハが愛子に伝えた言葉が彼女の背中を押した。快からの呼び出し電話を受けた際に、彼女の側をふわっと吹き通った風はソハからの「今だ」というエールかのようにも思える。

頑固にもガラケーユーザーを貫いていた快がスマホを入手したこと自体、驚くほどに大きな変化だと思うが、そのスマホに愛子の電話番号を保存するにはどうすればいいかと聞く。“スマホがあって手持ち無沙汰にならずによかったね”と言いたくなるくらい、快自身が自分の中で起きている変化に無意識だったところから、徐々にそれを自覚し始めるものの、まだ追いついていない様子が面白い。

「恋は本能」だと諭していた快だが、自身の本能を認識できていないようだ。「恋の発展にスマホは必須」「思ったことを瞬時に伝え共有し合う」とは功介（萩原利久）の言葉だが、快がスマホを手にした瞬間頭に浮かんだのが愛子だったのだろうか。

「恋愛は錯覚」と愛子が思うきっかけになった両親が離婚騒動を経て、「幸せになろうと努力した、それは胸を張れること」と言った千佳子の言葉もまた、愛子を背中押ししたようだった。

一方、父親に「自分が何をすべきかを見つけたいです、ここで」と日本に残る意志を伝えたソハだが、愛子と快の進展とソハと快の共同生活がなかなか共存し難いものであることがまた切ない。「誰かに心を開くと裏切られるかもしれない、自分の弱さを見せるのが怖い」と千佳子に伝えていた快が、スマホを手に取り誰かと想いを瞬時に共有し合いたいと思えるようになったのだとしたら、その変化には愛子だけでなく同居人のソハとの関係性も影響を与えているだろうから。快のことを「兄貴」と呼ぶソハ、2人の関係性は心地良い。

最後に本能や直感に突き動かされた愛子が思い切った行動に出る。前回も「水が溢れ出るように告白していた」と話していた愛子だが、そんなふうに本能が刺激されてしまう相手である快は、やはり彼女にとって特別な存在なのだろう。愛子の変化と快の変化の速度や温度感がどう変化していくか。恋の始まりはもうすでに到来しているはずだ。

（文＝佳香（かこ））