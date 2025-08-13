【ワシントン＝田中宏幸、北京＝照沼亮介】米国のトランプ大統領は１１日、中国に対する関税発動の停止期限を１２日から９０日間延長する大統領令に署名した。

中国側も同様に、米国への関税の停止期限の延長を発表し、２４％分の関税が復活することは回避された。新たな期限は１１月１０日となる。

米ホワイトハウスは公表した文書で、延長について「貿易不均衡や不公正な貿易慣行の是正、米国製品の市場アクセス拡大などについて中国との建設的な協議を促進するために不可欠だ」と説明した。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制緩和やロシア産原油の輸入などを巡って協議を継続する見通しだ。トランプ氏は、ロシア産原油を購入する国に１００％の「２次関税」を課すとしている。

中国側も、停止期限を９０日間延長するとの共同声明を発表した。関税以外の中国側の報復措置の一時停止か廃止も盛り込まれた。

米中両国は７月、スウェーデンのストックホルムで行った閣僚級協議で停止期限の延長で一致した。協議に参加したベッセント米財務長官の説明を受け、トランプ氏がどのような最終判断を下すかが焦点だった。

米中は一時、１００％を超える関税をかけ合うなど貿易摩擦が激化したが、５月の閣僚級協議で追加関税を９１％分撤廃し、さらに２４％分を１２日まで９０日間停止することを決定。米国が中国からの輸入品にかける関税は１４５％から３０％に、中国から米国への関税は１２５％から１０％に下がった。