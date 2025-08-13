¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤é¸½¶âÅð¤ó¤À·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¸µ·ÙÉô¡¦À¯ÌîÎ¼ÆóÈï¹ð¡Ê51¡Ë½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÅÔÆâ3¤«½ê¤Î¸½¾ì¤«¤é¸½¶â¤¢¤ï¤»¤ÆÌó640Ëü±ßÅð¤ó¤Àºá
·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Î²ÐºÒÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë·ÙÉô¤À¤Ã¤¿À¯ÌîÎ¼ÆóÈï¹ð¡Ê51¡Ë¡£2022Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁÜºº¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÔÆâ3¤«½ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤é¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½640Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢À¯ÌîÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤ÊÁÜºº¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£